A fost inventată jacheta cu acţiune imediată împotriva Sars-Cov-2 S-a inventat un obiect vestimentar care promite sa ii protejeze mai mult pe oameni de virusuri. Cinci companii și-au adus aportul la aceasta invenție. Companii din sectorul textil – HeiQ, 2A SPA, Windtex Vagotex, Coats și Sitip – au creat „Just5”. O jacheta autoigienizanta care promite sa distruga virusurile cu care intra in contact. Atat tesaturile, cat și fermoarele au fost tratate de HeiQ Viroblock. O tehnologie textila capabila sa distruga 99,99% din viruși in doar cinci minute. S-a inventat fermoarul auto-gienizant Prin actiunea sa antivirala instantanee impotriva Sars-Cov-2 verificata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii spun ca, tot spre sfarsitul anului, se va vedea impactul pe care majorarea pensiilor si alocatiilor il va avea asupra economiei. „Veștile nu sunt bune și avem foarte multe riscuri la orizont. Pe finalul acestui an ne așteptam la probleme pentru companii, de aceea exista riscul…

- Editia 2020 a Openului Australiei la golf, prevazuta in luna noiembrie, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat marti organizatorii, care spera ca turneul sa se poata derula la inceputul lui 2021, informeaza AFP. Competitia trebuia sa se desfasoare la Kingston Heath Golf Club din…

- Statul Victoria (sud-est), a carui capitala este Melbourne, a inregistrat pana in prezent peste 3.000 de cazuri active de COVID-19, dintre care 363 de contaminari noi in ultimele 24 de ore, in pofida masurilor de izolare in vigoare de 10 zile. In incercarea de a stavili raspandirea virusului…

- O comanda la KFC a dus la o amenda de 26.000 de dolari australieni (18.000 de dolari americani), dupa ce o petrecere aniversara a fost depistata de politiștii din Melbourne. Orașul este vizat de restrictii severe, impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus, informeaza DPA, citata…

- O comanda la KFC a dus la o amenda de 26.000 de dolari australieni (18.000 de dolari americani), dupa ce o petrecere aniversara a fost depistata de politie la Melbourne, oras vizat de restrictii severe, impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Melbourne,…

- Melbourne se inchide pentru o perioada de sase saptamani, deoarece numarul de cazuri de coronavirus ar putea declansa valul doi al pandemie. "Deja s-a instalat panica. Oamenii sunt ingroziți sa stea din nou in case. Deocamdata, toate magazinele sunt inca deschise, insa nu știu cat mai dureaza…

- Frontiera dintre cele doua cele mai populate state din Australia va fi inchisa incepand de marti pentru o perioada nedeterminata, autoritatile incercand astfel sa tina sub control un focar de coronavirus din orasul Melbourne, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Frontiera dintre cele mai populate state din Australia va fi inchisa incepand de marti pentru o perioada nedeterminata. Astfel, autoritatile incearca sa tina sub control un focar de coronavirus din orasul Melbourne, informeaza Reuters, citata Agerpres.In urma deciziei anuntate luni, este pentru prima…