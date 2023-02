Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a anuntat, joi, ca fostul tenismen marocan Younes Rachidi a primit interdictie pe viata deoarece a trucat 135 de meciuri. Este cel mai mare numar de incalcari legate de trucarea meciurilor comise de o singura persoana, conform statisticilor ITIA…

EXCLUSIV. Viața de film a unui antrenor de tenis de la CS Dinamo. Ionuț Filișan, un munte de ambiție care pregatește urmatoarele generații dintr-un scaun cu rotile: „Nu m-am compatimit, nu am incercat sa-mi gasesc scuze". VIDEO

- Fosta mare campioana Virginia Ruzici (68 de ani) așteapta o soluționare cat mai rapida a cazului Simonei Halep, jucatoare suspendata provizoriu din circuit dupa ce a picat un test anti-doping toamna trecuta. Suspendata de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului in urma unui test pozitiv…

- Papa Francisc a vorbit luni despre practicarea dopajului, pe care a calificat-o „periculoasa” si ca „o inselaciune care diminueaza frumusetea si distractia sportului, patandu-l cu minciuni”, informeaza EFE, citata de Agerpres.Suveranul Pontif a primit in audienta membri ai Federatiei italiene de volei…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu (66 de ani) susține, in contextul investigației in care Simona Halep (31 de ani, 12 WTA) este anchetata pentru dopaj, ca „este imposibil sa scape fara sancțiune”. CONTEXT:Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului,…

- Narcisa Suciu este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țara. De curand, vedeta și-a deschis sufletul și a dezvaluit mai multe detalii din viața ei. A vorbit despre dramele care i-au marcat existența, și a vorbit despre regretul pe care il are, dupa ce fratele ei s-a stins din…

- Simona Halep este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de la noi. Cunoscuta la nivel internațional, fostul lider mondial a fost acuzat de dopaj la ultimul control US Open. Testata pozitiv la o substanța interzisa in randul sportivilor, aceasta a trebuit sa iși dovedeasca nevinovația pana in proces.…

- Fernando Verdasco (39 de ani, 125 ATP) a fost suspendat timp de doua luni pentru dopaj de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. El a folosit substanța metilfenidat, care ajuta la tratarea bolii ADHD. Verdasco, fost numar 7 in clasamentul ATP, a folosit subsanța la turneul din Rio de Janeiro,…