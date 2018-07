Comandantul Detasamentul britanic de politie aeriana spune ca in 3 mai a fost interceptat primul avion de supraveghere rusesc



Comandantul Detasamentului britanic care efectueaza actiuni de politie aeriana in tara noastra, comandorul Chris Ball, sustine ca de la inceperea misiunii in Romania, prima interceptare a unui zbor neautorizat a avut loc pe data de 3 mai, fiind vorba de un avion de supraveghere rusesc si ca de atunci militarii au tot fost ocupati, fara a putea oferi alte detalii. El a spus ca la aceste misiuni militarii britanici colaboreaza cu cei romani de pe MIG-uri 21.



Fortele…