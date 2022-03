Stiri pe aceeasi tema

- O tabara mobila formata din 33 de corturi este ridicata pe Stadionul Tineretului pentru a asigura suportul necesar autoritatilor locale in vederea cazarii refugiatilor din Ucraina, a informat, miercuri seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Fii la curent cu cele mai noi…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca la Vama Siret sunt 400 de locuri in tabara instalata pentru refugiatii din Ucraina, iar in zona Radauti va fi instalata inca o tabara. ‘La Vama de la Siret (…), tabara instalata initial a fost de 200 de locuri, acum s-au…

- ULTIMA ORA: 23 de pompieri militari din cadrul ISU Dambovița se vor deplasa in sprijinul colegilor și autoritaților sucevene, cu un modul de tabara completa The post ULTIMA ORA: 23 de pompieri militari din cadrul ISU Dambovița se vor deplasa in sprijinul colegilor și autoritaților sucevene, cu un modul…

- Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritaților din zonele de granița și implicit al cetațenilor ucraineni veniți in Romania, sambata a fost operaționalizata in orașul Siret o tabara mobila.

- Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritatilor din zonele de granita si implicit a cetatenilor ucraineni veniti in Romania, a fost operationalizata astazi o tabara mobila in orasul Siret din judetul Suceava.Unitatea mobila, formata din 30 de corturi, este pregatita sa asigure cazarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina. Acesta a precizat ca Romania are pregatite tabere de migranți, echipamente necesare pentru alimentarea cu energie electrica in locurile respective, dar și resurse pentru…

- Aeroportul Internațional Iași a incheiat prima luna din anul 2022 cu un numar de 53.700 de pasageri imbarcați și debarcați, creșterea fiind de aproape 180% fata de aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, in ceea ce privește numarul de decolari și aterizari pe pista de la Iași, inregistrat la…

- Casa Judeteana de Pensii Iasi a avut in aceste zile un flux crescut de solicitari pentru acordarea ajutorului de deces. In medie, la Iasi decedeaza in fiecare luni in aproximativ 450 de persoane, iar la birourile CJP Iasi s-au prezentat, in doar cateva zile, 150 de persoane. „De cand am reluat activitatea…