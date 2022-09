Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerația produsa in zona noului supermarket care se va deschide la ieșirea din Targu Mureș spre Reghin a declanșat o ședința la Primaria Targu Mureș, la care a participat constructorul și reprezentanții magazinului. In urma analizei s-a decis ca intersecția va suferi modificari fața de configurația…

- Principalele modificari ale SIDU: Extindere orizont de planificare de la 2027 la 2030 Integrare cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila Integrare cu Strategia Smart City Actualizarea portofoliului de investiții Identificarea provocarilor demografice, economice, sociale, de mediu și schimbari climatice…

- Biserica Evanghelica din Reghin a fost miercuri, 10 august gazda unei seri muzicale de suflet, protagoniștii fiind Trio Vitruvius format din Claudia Codreanu – mezzosoprana, Andrei Kivu – violoncel și Edith H. Toth – orga. Concertul s-a bucurat de sprijinul Asociației Sașilor Transilvaneni din Austria,…

- Asociatia Artistilor Lutieri din Romania a decis organizarea celei de-a doua editii a Sound Craft Music&Art Festival la Reghin, dupa succesul primului eveniment care a avut loc anul trecut, cu ocazia sarbatoririi a 70 de ani de la prima vioara construita in acest oras.„Intrucat Sound Craft Music&Art…

- Cei care vor trece pragul Festivalului Vaii Mureșului de la Rastolița, eveniment care va debuta sambata, 30 iulie, vor avea parte de un frumos obieci, cel al nunții, prezentat vizitatorilor de catre Muzeul Etnografic "Anton Badea" și Ansamblul „Doina Mureșului" din Reghin. „Nunta, in orizontul popular,…

- Nunta, in orizontul popular, este un rit de trecere, o inițiere ce presupune intrarea in comunitatea oamenilor casatoriți, trecerea de la statutul de fata /fecior la cel de insurați și implinirea destinului. Tradiții vii, obiceiurile de nunta vor fi prezente la Festivalul Vaii Mureșului, duminica, 31…

- Pompierii militari din Reghin au fost solicitați sa intervina duminica, 10 iulie, in jurul orei 8.10, la un accident rutier produs pe strada Caraiman din municipiul Reghin. "A fost vorba despre un autoturism intrat in coliziune cu branșamentul de gaz al unei case de locuit, in urma caruia au rezultat…

- Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin și-a aniversat a finele saptamanii trecute cei 70 de ani de activitate alaturi de invitați din intrega țara, reprezentanți ai caselor de ajutor reciproc din țara afiliate in cadrul Federației Naționale „Omenia". „Ne-am bucurat vreme de doua zile…