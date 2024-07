Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 iulie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului va binecuvanta capela de cimitir din Parohia Ortodoxa Giurtelecu Hododului, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare, dupa care va savarși Sfanta Liturghie. Duminica,…

- In perioada 1-6 iulie, incepand cu ora 18.00, la Radio Maria vor fi transmise sfinte liturghii de la Biserica romano-catolica Sf. Anton de Padova din Piata Pacii din Baia Mare. De asemenea, vom putea asculta la Radio Maria, in aceeasi perioada, incepand cu ora 8.00, si duminica, 7 iulie, de la orele…

- Duminica, 16 iunie, biserica ortodoxa „Inalțarea Domnului” din Targu Lapuș iși va serba hramul. Slujba va fi oficializata de un sobor de preoți și ieromonahi, in frunte cu pr. Mihai Tira de la Parohia Ortodoxa „Sf. Ierarh Nicolae” din Baia Mare. Raspunsurile la Sfanta Liturghie vor fi oferite de Corul…

- Miklos Tibor Laszlo (UDMR), primarul comunei Adamuș, a caștigat, in urma alegerilor de duminica, 9 iunie, un nou mandat pentru funcția de conducere. Contactat de cotidianul Zi de zi din Targu Mureș, acesta a acceptat sa ne sintetizeze principalele proiecte care au in vedere dezvoltarea comunei pe care…

- In Evanghelia duminicii (In 4,5-42- Isus si samariteanca) vedem cum Isus iubește cu iubirea lui Dumnezeu, iubire fața de care suntem și noi datori, a transmis Preasfinția Sa Vasile Bizau in parohia Fericiții Episcopi Martiri greco-catolici romani din Vișeu de Sus, unde a celebrat Sfanta Liturghie Arhiereasca…

- Duminica, 2 iunie, de sarbatoarea Fericiților Episcopi Martiri greco-catolici romani, Preasfinția Sa Vasile Bizau va celebra Sfanta Liturghie in parohia greco-catolica Vișeu de Sus, care iși sarbatorește hramul. Sarbatoarea incepe la ora 10.45, cu primirea ierarhului, urmata la ora 11.00 de Sfanta Liturghie…

- Sarbatoare plina de insemnatate in 26 mai, in Duminica Sfintei Treimi, pentru credinciosii Bisericii romano-catolice „Sfanta Treime” din Baia Mare. Cu ocazia hramului lacasului de cult, incepand cu ora 19.00, va avea loc o slujba speciala. Sfanta Liturghie va fi celebrata de parintele Gyorgy Alfred.…

- „Chiar daca suntem foarte obișnuiți cu rugaciunea de cerere, aceasta ar trebui sa fi precedata de alte doua tipuri de rugaciuni: cea de lauda și cea de mulțumire”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau in cateheza ținta sambata, 18 mai 2024, in cadrul pelerinajului Parohiei greco-catolice „Sfantul Gheorghe”…