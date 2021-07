Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, barbatul a murit in urma cu puțin timp. Acesta se afla internat in stare grava in spital, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului.Ceilalți 2 pacienți internați la Floreasca sunt in stare grava, de asemenea. Ei sunt intubați și monitorizați in permanenta. Medicii nu…

- Una dintre persoanele ranite in urma exploziei care a avut loc, vineri, la o hala de reciclare din Popești Leordeni a murit, sambata dimineața, la spital. Barbatul era internat la Floreasca și se afla in stare grava, au declarat surse medicale pentru ziarul Libertatea. Victima nu este cetațean roman,…

- Ministerul Sanatații a transmis, sambata dimineața, ca cei doi pacienti internati la Spitalul „Bagdasar-Arseni’”, raniti in urma exploziei care s-a produs,vineri, la centrul de deseuri din Popesti-Leordeni, vor fi transferati la o clinica din Germania. Unul dintre barbați, de 54 de ani, are arsuri pe…

- Cei doi pacienti internati la Spitalul ''Bagdasar-Arseni'', raniti in urma exploziei de la centrul de deseuri din Popesti-Leordeni, vor fi transferati la o clinica din Germania. Unul dintre barbați, de 54 de ani, are arsuri pe 70% din corp, iar celalalt, in varsta de 43 de ani, are arsuri pe caile respiratorii…

- Unul dintre cei doi pacienți cu arsuri grave transferați in Germania in urma incendiului de la rafinaria Petromidia și a pierdut viața, deși starea lui generala a fost stabila pe tot parcursul internarii, transferului și al tratamentelor de specialitate, se precizeaza intre un comunicat al companiei…

- Unul din cei doi pacienți care au fost transferați de urgența in Germania in urma exploziei de la Petromidia a decedat. „Cu adanc regret, va anunțam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferați de urgența in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, și-a pierdut viața.(…)…

- Pacienții arși in explozia de vineri de la Petromidia și internați in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala vor fi transferați, luni, la o clinica din Germania. Angajatorul spune ca este dispus sa plateasca toate cheltuielile.

- Cei doi barbati care au suferit asrusri in incendiul de la Petormidia vor fi transferati in strainatateCele doua victime care au suferit arsuri in urma exploziei de la Petromidia vor fi transferate in afara pentru a primi tratamentul necesar. In urma evaluarii medicilor, ambele victime au arsuri pe…