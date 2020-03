Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, dupa ce pasagerul care a calatorit langa femeia de 38 de ani din Timișoara, confirmata cu coronavirus, s-a infectat și el, ca nu este cazul ca restul calatorilor din avionul cu care au mers cei doi sa intre in panica. „Nu exista motiv de panica pentru restul pasagerilor…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca un al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat in Romania, marti dupa amiaza. "Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 si care s-a…

- Al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19 a fost confirmat marti, un barbat de 47 de ani care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timisoara deja diagnosticata cu coronavirus. ”Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu…

- FOTO – Arhiva Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), doua persoane diagnosticate cu virusul COVID-19 (coronavirus) sunt internate, in continuare, la Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate, fara febra. In Romania, pana in prezent, trei persoane…

- Un numar de 52 de persoane sunt in carantina și peste 8.000 sunt monitorizate la domiciliu din cauza coronavirusului, anunța, luni, autoritațile dinRomania. Doua persoane sunt internate in continuare la Cluj-Napoca și TImișoara, dar nu mai au febra, iar tanarul din Gorj a fost declarat vindecat.Potrivit…

- Analizele efectuate in laboratorul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara pentru toti cei 11 suspecti de coronavirus sunt negative, a declarat duminica managerul spitalului, dr. Voichita Lazureanu, intr-o conferinta de presa. Potrivit acesteia, este vorba despre cinci pasageri si…

- "Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului. Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata dupa ce doua teste, efectuate la un interval de 24 de ore…