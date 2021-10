Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Tauber este candidatul Partidului Șor la alegerile din Balți. Deputata a depus astazi actele pentru inregistrarea in cursa electorala. Parlamentarul a depus actele pentru inregistrarea in cursa electorala. Marina Tauber este in prezent deputat in Parlament, aleasa pe lista Partidului „ȘOR”,…

- Marina Tauber vrea sa fie primar de Balți. A fost desemnata candidata Partidului ”Șor” la aceasta funcție, transmite dosarmedia.md Partidul „Șor” a desemnat-o pe Marina Tauber în calitate de candidat la funcția de primar al orașului Balți. Aceasta a…

- Comuniștii și socialiștii au organizat duminica un miting la Balti in care și-au prezentat candidatul la funcția de primar al municipiului. Este vorba despre Alexandr Nesterovschi, care a depus actele la Comisia Electorala de Circumscripție pentru a fi inregistrat in cursa electorala. Participanții…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca depunerea actelor pentru inregistrarea candidaților la funcția de primar in cele 15 localitați din țara, unde vor avea loc alegeri locale noi, poate fi facuta pana pe 22 octombrie curent.

- Bine-cunoscutul om de afaceri și politician din Balți, Nicolae Chirilciuc a decis sa participe la alegerile primarului municipiului Balți, de pe 21 noiembrie, in calitate de candidat independent, transmite Noi.md. El a menționat ca a luat aceasta decizie dupa numeroase intilniri cu diferiți locuitori…

- Renato Usatii și-a depus demisia din funcția de primar al municipiului Balți. Edilul a spus ca "nu mai poate așa, viața trebuie sa continue", iar "in curand vor aparea afișele electorale in Balți".