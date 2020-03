Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca s-a inregistrat decesul cu numarul 25. Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș,…

- Varsta medie a celor 1.029 de pacienți diagnosticați cu coronavirus in Romania pana joi este de 45 de ani, arata datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai multe imbolnaviri, 26%, s-au inregistrat in randul persoanelor cu varsta intre 40 și 49 de ani.Joi, la o luna de la depistarea…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca miercuri dimineata a fost inregistrat cel de-al 13-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. ‘Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin, in varsta de 72 de ani, transferata in seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt diagnosticate cu COVID 19, dupa cum urmeaza:- 43 de medici, dintre care 27 de medici sunt de la Suceava;- 45 de asistenți medicali, dintre care 30 sunt din Suceava;-…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani,…

- Cate paturi are Romania in acest moment in secțiile de terapie intensiva Pana acum, doar trei dintre pacienții infectați cu Covid-19 au ajuns in secția de terapie intensiva: unul in Iași și doi in București. Specialiștii se așteapta insa, ca odata cu raspandirea numarului de cazuri sa creasca și numarul…