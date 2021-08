A fost înregistrat cel de-al 34.331-lea deces cauzat de COVID-19, în România In cursul dimineții de astazi, 11 august 2021, a mai fost confirmat inca 8 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.331. In intervalul 10.08.2021 (10:00) – 11.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 8 decese (6 barbați și 2 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din Bacau, Caraș-Severin, Galați, Prahova, Suceava, Sibiu, Teleorman și Municipiul București. Facem precizarea ca persoana decedata in județul Sibiu s-a infectat in Spania. Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani, 1… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

