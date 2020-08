A fost înregistrat cel de-al 2.764-lea deces cauzat de COVID-19, în România In cursul dimineții de astazi, 11 august 2020, au mai fost confirmate inca 35 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.764. In intervalul 10.08.2020 (10:00) – 11.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 35 de decese (21 barbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița – Nasaud, Brașov, Buzau, Caraș – Severin, Dambovița, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Salaj, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București. Dintre acestea, 1 deces… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

