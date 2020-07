A fost înregistrat cel de-al 2.187-lea deces cauzat de COVID-19, în România In cursul dimineții de astazi, 26 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 22 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.187. In intervalul 25.07.2020 (10:00) – 26.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 de decese (17 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Bihor, Braila, Constanța, Dambovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vrancea și București. Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 3 la categoria de varsta 50-59 ani,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

