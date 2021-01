A fost înregistrat cel de-al 17.221-lea deces cauzat de COVID-19, în România In cursul dimineții de astazi, 17 ianuarie 2021, au mai fost confirmate inca 57 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 17.221. In intervalul 16.01.2021 (10:00) – 17.01.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (41 barbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad,Argeș, Bacau, Bihor, Braila, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Buzau, Caraș-Severin, Calarași, Constanța, Galați, Hunedoara, Iași,Mureș, Olt, Salaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și București. Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

