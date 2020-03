A fost înregistrat al patrulea deces datorat COVID-19, în România A fost inregistrat cel de-al patrulea deces datorat COVID-19, in Romania: o femeie de 72 de ani internata in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice. Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca in aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice ( diabet, boli cardiovasculare) , fara context epidemiologic ( nu are istoric de calatorie, nu a venit in contact cu o persoana confirmata… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol: albaiuliainfo.ro

- Un barbat de 70 de ani din județul Neamț a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași din cauza COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. ”In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre…