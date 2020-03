Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020.…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de-al șaptelea deces al unui pacient infectat cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pacientul care a murit in aceasta seara a fost coleg de salon cu un barbat care a decedat ieri. „Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul…

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), a informat luni, la ora 18.41, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat de vineri, 20 martie, in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat…

- Un barbat de 70 de ani din județul Neamț a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași din cauza COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. ”In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre…

