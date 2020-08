Stiri pe aceeasi tema

- Inmormantarea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost pentru anchetatori un moment operativ - adica un prllej de a culege informatii pretioase despre gruparile interlope. Politisti sub acoperire ar fi fost la casa din București a liderilor clanului Duduianu, dar si in locatii din mai multe judete.…

- Clanul Duduianu e așteptat, astazi, la audieri la Serviciul de Omoruri al Poliției Capitalei. Nu mai puțin de cinci membri, printre care și fiul lui Emi Pian, sunt așteptați sa dea explicații privind conflictul cu membrii clanului care l-a ucis pe Emi Pian.Citește și: NEBUNIA de la granițe…

- Cei mai cunoscuti membri ai clanului in momentul de fata sunt Aramis Duduianu, Vasile Duduianu zis Instronom, Sofian Vaduva zis Denom si Miltiade Vaduva zis Seif. Cel mai probabil, unul dintre Duduieni va prelua sefia clanului, insa lucrurile vor fi decise dupa inmormantarea lui Emi Pian. Refugiat in…

- Moartea interlopului Emi Pian scoate la iveala mai multe nereguli ignorate de autoritati: printre altele priveghiul liderului clanului Duduianu care nu putea fi organizat, potrivit legii, la domiciliul acestuia. De parca nu ar cunoaste legea, autoritatile prezente la fata locului nu au luat nicio masura.…

- Moartea lui Emi Pian a dat cursul unui adevarat razboi in lumea interlopa, atfel ca, dupa priveghi, a avut loc „chemarea la razbunare“: „Sange pentru sange! Nici copiilor lor sa nu scape!“. Și uite așa urmarile asasinarii liderului clanului Duduianu vor transforma Capitala intr-un teatru de razboi.…

- Nicolae Duduianu, tatal interlopului Emi Pian ucis in aceasta dimineata intr-o rafuiala, a facut infarct in penitenciarul Rahova cand a aflat de moartea fiului sau cel mare. Atunci cand a aflat ca Emi a murit tatal sau, Nicolae Duduianu a suferit un soc. Surse apropiate clanului Duduianu sustin ca batranul…

- Atat familia, cat si fanii clanului sunt extrem de indurerati. Dupa vestea morții lui Emi Pian, prietenii lui au inceput sa reacționeze vizibil afectați de tragedia care a avut loc. „A murit șefu Romaniei, Emi Pian, Dumnezeu sa-l ierte!”, a scris un prieten al sau pe Facebook in dreptul unei…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6, informeaza Poliția Capitalei. O persoana a murit si o alta se afla in spital in stare grava, in urma unei batai intre clanuri care a avut loc marti noaptea in Capitala.…