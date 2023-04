A fost inaugurată ce mai mare clădire de birouri din România. Investiția se ridică la 120 de milioane de euro Cea mai mare cladire de birouri din tara, unde vor lucra 5.000 de oameni, a fost inaugurata marți, 25 aprilie, investitia ridicandu-se la peste 120 milioane de euro. alas Campus reprezinta cea mai mare cladire de birouri din Romania, avand o suprafata inchiriabila de 60.000 mp, care a presupus o investitie de peste 120 milioane de euro in centrul orașului Iași. Presedintele companiei Iulius, Iulian Dascalu, a declarat ca investitia a fost demarata in anul 2020, pe o piata office in expectativa, din cauza pandemiei. In Palas Campus activeaza compania Amazon, cu 2.000 de angajati, dar si alte firme,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

