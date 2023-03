Stiri pe aceeasi tema

- Un poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Ucraina va fi inaugurat astazi, in localitatea Siret, din judetul Suceava. Este vorba de un proiect cofinantat de cele doua tari, printr-un program de cooperare transfrontaliera. Este implementat…

- ” Dam Click pe Romania” este un proiect național ce a ajuns și la Palatul Copiilor din Targoviște cu o donație de 20 de calculatoare astfel un vis a devenit realitate dupa vreo doi ani de așteptare. ” Acum putem sa oferim copiilor activitați mai atractive in domeniul informaticii dar si in domeniul…

- Misiunea echipei de salvatori romani in Turcia, continua.In dimineața zilei de miercuri, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au identificat o persoana conștienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi. Dupa mai multe ore de intervenție, in site-ul de acțiune…

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru de pregatire din Romania al salvatorilor in situații de urgența. Evenimentul a avut loc in prezența ministrului de Interne, Lucian Bode și a coordonatorului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Investiția s-a ridicat la 4 milioane de…

- LOVITURA… Prima parte a anchetei DNA privind traficul coletelor prin vamile de la granița cu R. Moldova și Ucraina s-a incheiat, sub comanda unui procuror, care pana in 2020 a fost seful DIICOT Vaslui, Irina Perjoiu. De data aceasta, Vama Albița nu a mai fost campioana la colectat șpagi și a fost surclasata…

- Romania a primit anul acesta aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc Romaniei 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice in spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apa și…

- Un cetatean ucrainean a incercat sa intre in Romania, prin vama Albița, avand asupra sa un pistol și muniție. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, pe data de 2 ianuarie, barbatul, aflat la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca,…

- Jucatoarea Rodica Buterez (23 de ani), de la CSM Targoviste, desemnata cea mai buna voleibalista a anului 2022 de catre Federatia Romana de Volei, a declarat, luni, ca anul viitor isi doreste sa joace cu prima reprezentativa a Romaniei finala Golden League. „In 2023 imi doresc sa joc cu nationala o…