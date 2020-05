Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, la inaugurarea Muzeului National „Bratianu”, ca odata cu readucerea in proprietatea statului a Vilei Florica, „romanii vor avea un loc unde sa se intalneasca cu...

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, la inaugurarea Muzeului National „Bratianu”, ca odata cu readucerea in proprietatea statului a Vilei Florica, „romanii vor avea un loc unde sa se intalneasca cu istoria”.„Am o mare satisfacție sufleteasca ca pot sa fiu azi prezent, aici, la un moment…

- Muzeul National „Bratianu”, care are sediul in Vila Florica, fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti, a fost inaugurat duminica, la 145 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal.La inaugurare a luat parte premierul Ludovic Orban, care a vizitat spatiile reamenajate ale muzeului.…

- Premierul Ludovic Orban a participat, duminica, la inaugurarea Muzeului National "Bratianu" care are sediul in Vila Florica, fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti. Foto: (c) GEORGE ONEA / AGERPRES Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la infiintarea Partidului National…

- Premierul Ludovic Orban a participat, duminica, la inaugurarea Muzeului National "Bratianu" care are sediul in Vila Florica, fosta resedinta a familiei Bratianu din Stefanesti.Evenimentul a avut loc cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal. Orban…

- Astazi, 16 mai, Ion C. Bratianu se stingea din viața la Florica, Ștefanești, Argeș, in 1891. A fost ingropat pe deal, intr-o cripta construita sub supravegherea lui Eugeniu Carada, langa Florica, primul lui copil. Abia in 1921 la data de 19 mai a fost sfințita Biserica Sfantul Ioan Botezatorul, biserica…

- Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, a semnat mai multe contracte pentru o serie de lucrari urgente, derulate de Compania Nationala de Investitii, prin Subprogramul Lucrari in prima urgenta, in mai multe localitati din tara, afectate de calamitati naturale: - Comuna…

- Autoritatile din Arges au anuntat, in aceasta saptamana, infiintarea a doua centre de carantina in care ar urma sa ajunga persoanele suspecte de infectie cu coronavirus. Unul dintre centre insa, cel de la Nucsoara, fosta tabara scolara, este in mare parte in paragina, fiind practic o ruina unde haladuiesc…