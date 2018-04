Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna prietena a Ionelei Prodan, despre starea de sanatate a artistei, care se afla internata in spital de aproape o luna. Este vorba despre Elena Merișoreanu, care care i-a fost alaturi atat in momentele grele cat și in cele fericite. “A fost in coma ea, a fost rau. Eu cand am vorbit cu ea,…

- Anamaria Prodan si-ar fi trimis fiul, pe Laurensiu jr, in strainatate, mai precis la Abu Dhabi, acolo unde Laurențiu Reghecampf o antreneaza pe Al Wahda. Starea de sanatate a Ionelei Prodan ar fi determinat-o pe impresara sa ii ramana alaturi mamei sale, in spital, iar pentru a ii fi mereu aproape…

- Anca, fiica cea mica a cantareței de muzica populara Ionela Prodan, a oferit detalii de ultima ora despre starea de sanatate a mamei sale. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan se afla de cateva saptamani internata la spitalul Elias din Capitala . Starea de sanatate a artistei s-a inrautațit,…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Dupa ce Ionela Prodan a fost internata, de urgența, la spital, au aparut tot felul de speculații. Acestea au rasarit, cu precadere, pe fondul antecedentelor artistei, care mai fusese in spital cu puțin timp inainte.

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou la spital in acest weekend. Fiica sa, Anca, a explicat care este starea de sanatate a acesteia. Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns din nou pe mana medicilor. Mama celebrei impresare Anamaria Prodan, pe care aceasta din urma…