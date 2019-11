A fost împiedicat un RĂZBOI MONDIAL. Complotul a fost pus la cale în străinătate Manifestatiile, care au degenerat pe alocuri in violente, au inceput la 15 noiembrie dupa anuntarea unei reforme a modului de subventionare a benzinei de care trebuiau sa beneficieze familiile cele mai putin favorizate, dar cu o crestere foarte accentuata a pretului la pompa.



Teheranul a anuntat miercuri ''victoria'' in fata ''unui complot'' urzit in strainatate, informeaza Agerpres.



Autoritatile au indicat ca au fost arestati liderii protestelor, in cursul carora au fost incendiate sau atacate statii de alimentare cu benzina, moschei si cladiri publice.



''Isi facea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca principalul sau scop în cadrul sesiunii anuale a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite este sa contribuie la detensionarea situației dintre Statele Unite și Iran, scrie Mediafax, citând Reuters. Oficialul…

- Președintele american Donald Trump a aprobat trimiterea trupelor suplimentare in scop defensiv, a declarat Esper la Pentagon. Rebelii huthi din Yemen au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq si Khurais, insa Statele Unite și…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca dispune de „multe optiuni" pentru a raspunde Iranului dupa atacurile cu drone, de sambata impotriva infrastructurilor petroliere saudite, pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului. Rebelii houthi din Yemen spun ca au drone noi „cu motoare…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca dispune de "multe optiuni" pentru a raspunde Iranului dupa atacurile comise sambata impotriva infrastructurilor petroliere saudite, pe care Washingtonul le imputa Teheranului, conform AFP."Exista multe optiuni. Exista optiunea ultima…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca prefera sa nu sa se intalneasca cu presedintele iranian Hassan Rouhani la Adunarea Generala a ONU de la sfarsitul acestei luni, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari s-au amplificat pe fondul acuzatiilor SUA ca Iranul este in spatele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone impotriva a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman.

- Declaratia lui Rouhani a fost facuta in contextul altor semnale din partea unor oficiali iranieni, care au reactionat diferit la propunerea Frantei de a continua acordul si de a oferi Iranului linii de credit in valoare de 15 miliarde de dolari, pana la sfarsitul anului, in schimbul respectarii depline…