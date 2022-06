Stiri pe aceeasi tema

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- In data de 20.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.339 de persoane, dintre care 7.704 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.538 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, referitor la afirmatiile conform carora in Ucraina ar fi ajuns mercenari din Romania, ca tara noastra are o "foarte exacta statistica" a persoanelor care trec frontiera, fiind granita "sa zicem Schengen sau viitoare granita Schengen".

- Ministrul Apararii din Romania a comentat acuzațiile privind deplasarea in Ucraina a unor mercenari romani. Este un procedeu propagandistic, o informație falsa, a spus demnitarul roman. Ministrul Vasile Dancu susține ca informația este falsa și ca se poate verifica daca numeroși romani au trecut…

- In data de 11 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 678 persoane și 149 autovehicule. Din cele 678 persoane, 501 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil sau de protecție temporara in…

- Salvatorii montani ucraineni au descoperit, in cursul noptii de marti spre miercuri, un barbat ucrainean dintr-un grup de patru persoane care incercau sa ajunga in Romania prin Muntii Maramuresului, a informat purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres."In jurul orei 02.48,…

- In data de 23 martie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 54.217 de persoane, dintre care 8.910 cetateni ucraineni (in scadere cu 4,1% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.855 cetateni ucraineni (in creștere…