- Autoritatile din Constanta intervin, luni, dupa o explozie produsa in zona digului din fata Hotelului Forum din Costinesti. Fortele Navale Romane cerceteaza zona, dupa ce s-a semnalat faptul ca o a doua mina marina ar pluti in zona. „Cu privire la explozia semnalata in aceasta dimineața, in zona digului…

- Un apel la numarul de urgența 112 semnaleaza, la aceasta ora, prezența in mare a altei mine marine, in zona orașului Mangalia, dupa ce, luni dimineața, in zona digului din Costinești a explodat o astfel de mina.

- Fortele Navale Romane face verificari in zona Costinești, dupa ce s-a semnalat faptul ca o a doua mina marina ar pluti in largul Marii Negre. O mina marina ar fi explodat, luni dimineața, in zona digului din fata Hotelului Forum. Ministerul Apararii Nationale a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa,…

- Intervenție la Costinesti, unde a avut loc o explozie in zona unui dig din fața unui hotel. Din primele informatii, deflagratia ar fi fost produsa, cel mai probabil, de o mina marina. Explozia s-a produs in jurul orei 9.30. Din primele informații, nu exista victime și nici pagube materiale. La fața…

- ”Si in acest an, litoralul ramane destinatia de top pentru calatorii romani in sezonul estival. O dovada in acest sens o reprezinta numarul in crestere al rezervarilor pentru lunile de vara. Statiunile Eforie Nord, Costinesti si Mamaia sunt la cea mai mare cautare in randul turistilor care si-au rezervat…

- Sezonul a inceput și, ca in fiecare an, pe litoral au fost detașați pompieri și polițiști pentru a putea face afluenței de turiști. Deja primii 220 dintr-un total de 440 de polițiști detașați au venit in sprijinul polițiștilor constanțeni. Alți 450 de pompieri din 9 județe vor suplimenta forțele de…

- Președinta Maia Sandu s-a intalnit astazi cu reprezentanții mai multor partide politice, care au declarat ca opteaza pentru aderarea țarii noastre la UE. In cadrul discuțiilor, participanții au vorbit despre riscurile externe la adresa democrației din țara noastra și despre eforturile comune pe care…