A fost identificată fetița ucisă la Arad. Cine este principalul suspect Fetița al carui cadavru a fost descoperit, sambata seara, la marginea Aradului a fost identificata, anunța Antena 3. Va reamintim ca astazi, anchetatorii au facut public portretul robot al victimei care a fost incendiata și tranșata. „In urma efectuarii autopsiei medico-legale la care au participat si organele de cercetare penala delegate in cauza s-a stabilit de […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Fetita gasita moarta pe un camp din Arad a fost identificata. Tatal vitreg este principalul suspect al crimei. Nimeni din familia fetei nu a anuntat disparitia ei, la mai bine de 48 de ore de la crima. Asta l-a facut pe procuror sa mai adauge un cap de acuzare la dosar, cel de violenta in familie. Potrivit…

- Fetița ucisa și incendiata pe un camp din județul Arad a fost identificata. La aceasta ora, parinții copilei, mama și tatal vitreg sunt audiați de anchetatori. Cadavrul copilei a fost gasit vineri, pe un teren de langa un cimitir, de cainele unui localnic.

