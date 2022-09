Stiri pe aceeasi tema

- Bacteria legionella se afla la originea cazurilor de pneumonie care au ucis intr-o saptamana patru persoane in orasul argentinian Tucuman si care au intrigat comunitatea medicala, a anuntat sambata ministrul argentinian al sanatatii, Carla Vizzotti.

- Organizația Mondiala a Sanatații monitorizeaza o epidemie misterioasa de pneumonie care a ucis trei persoane. Potrivit Organizației Panamericane a Sanatații, au fost inregistrate 10 cazuri legate de o clinica privata din Argentina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jefuirea unui centru de distribuție și o tentativa de jefuire a supermarketurilor din Rawson, Argentina, pe fondul unei crize economice cu o inflație anuala care atinge 64%, a dus la arestarea a 36 de persoane, printre care femei și minori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Experții britanici au aflat cauza valului de hepatita misterioasa la copii. Investigațiile sugereaza ca doi viruși obișnuiți au revenit dupa ce s-a terminat izolarea din pandemie și au declanșat cazurile rare, dar foarte grave de hepatita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tanzania a anuntat luni ca a identificat boala misterioasa care a provocat moartea a trei persoane in aceasta tara africana, fiind vorba despre leptospiroza, o boala bacteriana raspandita de rozatoare, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Internationalul argentinian Angel Di Maria, liber de contract dupa ce a parasit PSG, a semnat o intelegere pe un an cu Juventus Torino, a anuntat vineri seara clubul italian, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Politistii din Targu Mures au intocmit un dosar penal unei femei in varsta de 54 de ani, care a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce conducea masina avand o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul Finantelor listeaza luni la Bursa de Valori Bucuresti patru noi emisiuni de titluri de stat FIDELIS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…