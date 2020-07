Politia germana a deschis o ancheta impotriva unui presupus spion egiptean care lucra la serviciul de presa al cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP.

Barbatul este suspectat de faptul ca a ”muncit ani de zile in contul unui serviciu de informatii egiptean”, subliniaza serviciul german de informatii interne - Bundesnachrichtendienst (BND) - intr-un raport, precizand ca ancheta a fost deschisa in decembrie 2019 si ”continua” in prezent.