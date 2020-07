A fost identificat un indicator biologic ce ar putea ajuta la selectarea vaccinurilor COVID-19 cu ''cea mai bună protecţie'' Un indicator biologic indus de proteina S (''spike'', cu ''tepi'') a virusului care provoaca boala COVID-19 ar putea detine cheia validarii viitoare a vaccinurilor candidate, conform unui anunt al unei echipe de cercetatori din Australia, citat de marti de agentia Xinhua. Un obiectiv important in cursa pentru un vaccin impotriva COVID-19 este acela de a genera un puternic raspuns imun cu efect de neutralizare, care se poate lega la proteina virala S pe care o poate impiedica sa se ataseze de celulele umane. Pentru a intelege modul in care organismul face acest lucru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scopul acestor activitati este responsabilizarea cetatenilor privind respectarea masurilor de protectie sanitara si a normele de protectie impotriva raspandirii infectiilor cu noul coronavirus. Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali,…

- De la inceputul epidemiei si pana in prezent, judetul Arges a raportat 872 de cazuri confirmate. Pe 2 iulie, autoritatile raportau 18 cazuri in ultimele 24 de ore, iar pe 1 iulie in judet fusesera confirmati 52 de pacienti cu coronavirus. Aceste cifre au plasat judetul in topul judetelor cu cea mai…

- Peste 320 de societati comerciale au fost controlate in weekend pentru a verifica modul de respectare a masurilor de protectie in contextul pandemiei de COVID-19, 13 dintre acestea fiind sanctionate contraventional, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Politistii…

- Campania de donatii ldquo;Safety Kit pentru educatieldquo; a reusit sa isi atinga misiunea si a acumulat fonduri suficiente din comunitate pentru achizitionarea a 2000 de kituri de protectie impotriva COVID 19 Aceste kituri contin masti si dezinfectant si vor fi livrate elevilor din anii terminali clasele…

- O proteina poate accelera dezvoltarea cancerului de san si raspandirea acestuia in organism, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de cercetatori din Australia, transmite Xinhua. O echipa de la...

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a descoperit modul in care o proteina putin studiata pana in prezent poate accelera dezvoltarea cancerului de san si raspandirea acestuia in organism, informeaza marti agentia Xinhua.

- O echipa de oameni de stiinta din Australia a descoperit modul in care o proteina putin studiata pana in prezent poate accelera dezvoltarea cancerului de san si raspandirea acestuia in organism, informeaza marti agentia Xinhua, scrie agerpres.ro.

- O echipa de medici și personal medical va pleca în Republica Moldova pentru a ajuta spitalele de acolo în lupta împotriva coronavirusului, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Autoritațile din România vor trimite de asemenea echipamente de protecție pentru medici și medicamente.…