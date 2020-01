Stiri pe aceeasi tema

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Hong Kongul interzice accesul in oras al locuitorilor din provincia chineza Hubei, unde a aparut noul coronavirus respirator, China incercand sa previna raspandirea rapida a imbolnavirilor, transmite Reuters.

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…