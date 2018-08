Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Cazan, cel care a coordonat acțiunea jandarmilor la protestul din 10 august, a spus ca a fost identificat proprietarul mașinii din care protestatarii violenți se alimentau cu sticle cu cocktailuri molotov și ca, in prezent, cercetarile sunt in desfașurare, scrie Mediafax.„Eram informat…

- Laurențiu Cazan, cel care a coordonat acțiunea jandarmilor la protestul din 10 august, a spus ca a fost identificat proprietarul mașinii din care protestatarii violenți se alimentau cu sticle cu cocktailuri molotov și ca, in prezent, cercetarile sunt in desfașurare. „Eram informat in permanența de catre…

- Laurentiu Cazan, cel care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august, spus ca atunci cand colegii lui interveneau pentru restabilirea ordinii, a observat persoane violente care se aprovizionau cu sticle incendiare pentru „a actiona”.

- Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, a anuntat joi ca in timpul mitingului, in zona Ion Mihalache, a fost descoperita o masina cu cocktailuri Molotov, din care unele persoane ‘se aprovizionau pentru a actiona’. ‘Pe timpul restabilirii…

- Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, a anuntat joi ca in timpul mitingului, in zona Ion Mihalache, a fost descoperita o masina cu cocktailuri Molotov, din care unele persoane "se aprovizionau pentru a actiona". "Pe…

- Prim procurorul Parchetului Militar Bucuresti, Ionel Corbu, a declarat marti ca la protestul de vineri din Piata Victoriei nu a fost prezent niciun procuror militar in centrul de comanda al Jandarmeriei, transmite Agerpres.ro In primul rand, vreau sa va comunic faptul ca in data de 11 august, dupa amiaza,…

- Jandarmeria Romana a anuntat ca a identificat inca un barbat dintre cei care ar fi agresat-o pe femeia jandarm, la protestul diasporei de vineri seara, din capitala. Este al treilea agresor ridicat de autoritati. Dupa audieri, barbatul a declarat ca este vorba despre o confuzie si a negat acuzatiile.…

- Vestea ca sediul PSD Timis a fost atacat cu cocktailuri Molotov a venit ca un soc peste conducerea judeteana a filialei, care a depus o plangere la politie si a condamnat public incidentul. La 24 de ore dupa atac, oamenii legii din Timisoara au identificat un prim suspect care ar fi responsabil de…