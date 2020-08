A fost identificat primul caz de reinfectare cu COVID-19, la patru luni de la prima contaminare

Stiri pe aceeasi tema

- Informatia a fost dezvaluita la scurt timp dupa un raport publicat in aceasta saptamana de cercetatorii din Hong Kong despre un barbat care s-a reinfectat cu SARS-CoV-2 la patru luni si jumatate dupa ce fusese declarat vindecat de COVID-19. NOS o citeaza pe experta in virusologie Marion Koopmans,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Hong Kong, este primul caz documentat de reinfetare cu SARS-CoV-2, potrivit cercetatorilor de la universitatea din același oraș. Un barbat din Hong Kong, care inițial a fost infectat cu coronavirus in martie și s-a vindecat in totalitate, a contractat din nou boala…

- Cercetatorii australieni au publicat primul studiu care a evaluat relația dintre clima și evolutia cazurilor de COVID-19 in emisfera sudica. Au descoperit ca pentru fiecare scadere de unu la suta a umiditații, numarul de cazuri de COVID-19 sare cu șase la suta. Concluziile sugereaza ca iarna va provoca…

- In studiul nostru, 20% din cazurile de COVID-19 au dat 80% din infecțiile transmise -spun epidemiologii Dillon C. Adam și Benjamin Cowling, de la Universitatea din Hong Kong, care semneaza o ampla analiza despre rolul supertransmiterii in actuala pandemie, publicata in The New York Times.Traducere și…