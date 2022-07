A fost identificat asasinul fostului premier al Japoniei. Cine l-a ucis pe Shinzo Abe / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC.

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit, vineri, dupa ce a fost impuscat in spate de un barbat in timp ce tinea un discurs electoral. Shinzo Abe era cunoscut pentru politica sa externa si pentru strategia economica numita „Abenomics”, relateaza BBC.

- Klaus Iohannis a transmis condoleante familiei lui Shinzo Abe, dar si poporului Japoniei dupa asasinarea fostului premier, in urma unui atentat in cadrul unui eveniment electoral. Si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a reactionat, aratandu-se „profund socat” de vestea privind asasinarea…

- Pe 8 iulie, s-a produs o tentativa de asasinat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe. Acesta se afla acum in stare de „stop cardiac și pulmonar” – așa cum se numește in Japonia moartea clinica, care poate fi confirmata doar de un medic autorizat. Ce se știe despre incident - in materialul TASS.…

