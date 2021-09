Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene, duminica seara, chiar cu o ora inaintea derby-ului dintre FCSB și Dinamo. Totul a plecat de la un suporter care a starnit o altercatie cu jandarmii, situatia degenerand dupa ce mai multe persoane au vrut sa-i sara in ajutor, potrivit Gazeta Sporturilor.Derby-ul…

- Iuliu Mureșan (67 de ani), administrator special la Dinamo, a dezvaluit cum a rezolvat imprumutul mijlocașului Catalin Itu (21 de ani) de la CFR Cluj. Derby-ul FCSB - Dinamo este liveTEXT AICI Chiar inainte de derby-ul FCSB - Dinamo, Mureșan a vorbit la Arena Naționala despre transferurile efectuate…

- FCSB și Dinamo se vor intalni in aceasta seara, de la ora 21:00, pe Arena Naționala, in etapa a 8-a din Liga 1, intr-un nou episod din ”Derby de Romania”. Meciul cu cel mai mare impact in istoria fotbalului romanesc a ajuns la episodul 149-lea in campionat, potrivit lpf.ro . Ros-albastrii s-au impus…

- FCSB - Dinamo se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care va umple, din nou, Arena Naționala! Derby de Romania va aduce cel puțin 35.000 de spectatori pe cel mai mare stadion al țarii, asta chiar daca ambele formații traverseaza perioade modeste in Liga 1. FCSB e abia pe locul 9 și n-a reușit sa…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, anunța ca s-au vandut 25.000 de de bilete pentru derby-ul FCSB - Dinamo, programat duminica, 12 septembrie, la ora 21:00. Cu doua zile inainte de „Derby de Romania”, 25.000 de persoane și-au cumparat bilet pentru meciul gazduit de Arena Naționala, susține…

- FCSB - DINAMO. Roș-albaștrii au pierdut aproape 90% din marcatorii ultimilor 3 ani in derby-urile cu rivala din Ștefan cel Mare. Cele mai grele absențe sunt reprezentate de Tanase și Coman, care au inscris in aceasta perioada peste jumatate dintre reușitele roș-albaștrilor. Vicecampioana are probleme…

- Nu doar nou-venitul Claudiu Keșeru (34 de ani) ar putea fi o apariție noua in formula de start a celor de la FCSB cu Dinamo. Adrian Șut (22) și Andrei Miron (27) s-au recuperat dupa accidentarile suferite și ar putea incepe derby-ul din primul minut. Cu rezultate foarte bune la testele fizice efectuate…

- Meci mare, luni seara, de la ora 21:30, pe „Ion Oblemenco", intre FCU Craiova și Dinamo. Adrian Mutu (42 de ani), antrenorul oltenilor, a prefațat confruntarea cu formația la care a fost fotbalist și director general, el fiind partaș la ultimul succe al roș-albilor, Cupa Ligii și locul 3 in 2017. „Știm…