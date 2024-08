A fost alerta in spațiul aerian, deasupra Aeroportului Otopeni. Un avion Ryanair cu destinația Paris a raportat probleme imediat dupa decolare, miercuri seara, și s-a intors din drum. Piloții au survolat zona aeroportului pentru a consuma combustibil. In cele din urma, aeronava a aterizat in siguranța. Este vorba despre un zbor Ryanair care a decolat […] The post „A fost haos”. Aterizare forțata pe Otopeni. Un avion cu 153 de pasageri a declarat urgența la doar cateva minute dupa decolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .