A fost găsită o soluție pentru reducerea consumului de droguri PNL face apel la constituirea urgenta a comunitaților terapeutice in scopul reintegrarii sociale a consumatorilor de droguri, a afirmat secretarul general al organizației, Lucian Bode, fost ministru de Interne. „Solicitam crearea de urgența a unor comunitați terapeutice cu scopul reinserției sociale a consumatorului de droguri. Pentru asta este nevoie de finanțare. Soluția este la indemana noastra, la indemana guvernului – asigurarea surselor de finanțare atat din fonduri europene, și PNRR poate reprezenta o soluție. Doi, programe guvernamentale, unde eligibili vor fi ONG-urile, unitațile medicale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

