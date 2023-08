Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 45 de ani care a plecat, in dimineața zilei de 27 iulie, de la Spitalul Orașenesc Costești, fara acordul prealabil al cadrelor medicale, a fost gasita in a șasea zi de la inceputul cautarilor. Citește și: Se schimba sistemul RO-Alert. Ce modificari importante va avea sistemul Biroul…

- Poliția Romana, prin structurile de prevenire a criminalitații, deruleaza la nivel național, o campanie de conștientizare, atat a copiilor, cat și a adulților cu privire la consecințele pe care le are apelul fals la 112. Nevoia acestei campanii deriva din numarul relativ insemnat al apelurilor false/abuzive…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița astazi, 26 mai a.c., o minora in varsta de doar șase ani a fost victima unui accident rutier produs pe raza localitații Rascaeți. Din primele date se pare ca minora ar fi fost acroșata de un autoturism la volanul caruia se afla…

- O fetita care a fost rapita de mama ei in statul american Illinois a fost in sfarsit gasita in siguranta la sase ani dupa disparitie, atunci cand proprietarul unui magazin din Carolina de Nord a recunoscut-o dintr-o emisiune de pe Netflix, informeaza Independent.co.uk marti.

- O fetita care a fost rapita de mama ei in statul american Illinois a fost in sfarsit gasita in siguranta la sase ani dupa disparitie, atunci cand proprietarul unui magazin din Carolina de Nord a recunoscut-o dintr-o emisiune de pe Netflix, informeaza Independent.co.uk marti. Kayla Unbehaun avea noua…

- Viața bate filmul! Deși pare un clișeu, aceasta zicala este reala. O fetița de 9 ani din Illinois, care ar fi fost rapita de mama ei in urma cu aproape șase ani, a fost gasita in siguranța, in Carolina de Nord, potrivit Centrului Național pentru Copii Disparuți și Exploatați. Kayla Unbehaun are acum…

- O fetița care a fost rapita in 2017, cand avea 9 ani, a fost gasita in Carolina de Nord. Kayla Unbehaun, care a fost vazuta ultima data pe 4 iulie 2017, fusese rapita de mama ei, insa femeia nu avea drept de custodie.