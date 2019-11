Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, minora in varsta de 15 ani, din Deva, care a plecat voluntar de la domiciliul pentru a se deplasa la o prietena din municipiul Ploiesti, a fost depistata de politisti intr-o comuna din județul Dambovita, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara. Ștefania Morena Tudorache a fost…

- Romanca disparuta in urma cu mai bine de trei luni in Spania a fost ucisa! Fragmente osoase care apartin femeii au fost gasite in apropiere de casa in care aceasta locuia impreuna cu iubitul ei spaniol si fiica lor de zece luni. Barbatul, suspectat ca s-ar afla in spatele crimei, a fost arestat. El…

- Simona Halep a declarat ca accidentarea e de natura musculara. Romanca a explicat ca problemele la spate par diferite fața de hernia de disc suferita anul trecut, dar durerile sunt in aceeasi zona. Simona Halep A ABANDONAT la WUHAN. Romanca a acuzat din nou probleme in ZONA LOMBARA "Este…

- Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, a abandonat, miercuri, meciul contra Elenei Ribakina din Kazahstan, locul 50 WTA, beneficiara a unui wild card, din optimile de finala ale turneului de la Wuhan, conform news.ro.Halep s-a accidentat la spate, la scorul de 4-4. Ea a cerut…

- „Am gasit o pe Mini! Va mulțumesc tuturor pentru distribuiri și pentru atenția acordata. Am gasit-o cu ajutorul unei doamne cu suflet foarte mare, caruia am sa-i mulțumesc toata viața pentru ajutor. Fara ea nu aveam nici o șansa sa o gasesc, pentru ca era ascunsa… Ce a facut aceasta doamna…

- Tanara gasita fara suflare, luni, pe un camp din Busto Arsizio, Italia, s-ar fi sinucis, iar motivul este chiar iubitul ei, cu care avusese o discuție. Fata de 20 de ani s-ar fi certat cu acesta inainte sa comita gestul cumplit. Potrivit prealpina.it, citat de Observator.tv, romanca a decis sa-si puna…

- Tanara romanca gasita moarta, luni, pe un camp din Busto Arsizio, Italia, si-ar fi pus capat zilelor. Fata de 20 de ani s-ar fi certat cu iubitul ei inainte sa comita gestul extrem. Romanca a decis sa-si puna capat zilelor inghitind un cocktail de pastile cu alcool dupa ce s-a certat cu iubitul ei.…

- Romanca de 20 de ani, care a fost gasita moarta pe un camp din Italia, și-ar fi pus capat zilelor dupa ce s-a certat cu iubitul ei. Tanara și-a luat viața inghițind un cocktail cu alcool in care...