- Pirotehnistii au ridicat proiectilul gasit pe o strada din cartierul Militari din Bucuresti, acestia mentionand ca daca era manevrat gresit, putea exploda. "La fata locului am gasit un proiectil explozibil de calibrul 152 de mm, gasit la o adancime de aproximativ 1, 5 - 3 metri. In acest…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, in cadrul unui eveniment la care participa si ambasadorul israelian la Bucuresti, ca anul acesta, Cartierul evreiesc din Bucuresti va intra intr-o etapa de refacere „din radacini”.

- Un accident grav a avut loc in Capitala, in urma cu scurt timp. Un barbat de 45 de ani a fost lovit de tramvai, in intersectia dintre Soseaua Viilor si strada Constantin Istrati, potrivit ISU Bucuresti.La fata locului s-au deplasat de urgenta detasamentul de Salvatori, dar si o autospeciala…