A fost găsit trupul uneia dintre fetițele dispărute în Dunăre. Sora ei, căutată în continuare Momente cumplite pentru familia celor doua surori despre care nu se mai știa nimic inca de luni dupa-amiaza. Una dintre fetițe a fost identificata, in cursul dimineții de joi. Din pacate, copila a fost gasita fara suflare, astfel ca rudele – greu incercate de aceasta drama – trebuie sa se pregateasca acum de inmormantare. ”Trupul […] The post A fost gasit trupul uneia dintre fetițele disparute in Dunare. Sora ei, cautata in continuare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

