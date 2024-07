Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 13.00: Polițiștii criminaliști, coordonați de șeful IPJ Vaslui, comisarul-șef Dan Pelin, și-au incheiat misiunea in micul zavoi de pe dealul din Pungești, locul pe care Zoro Maria Buzatu l-a transformat in cimitirul sau. S-au mai gasit oseminte, o calota dintr-un craniu uman, dar și alte oase,…

- A treia victima a fost gasita la marginea unei paduri, la aproximativ 4 kilometri de satul Pungesti și este o femeie. Ar fi vorba de o persoana din județul Bacau, data disparuta de familie.Autoritațile nu au oferit, momentan, mai multe date despre cum au ajuns la descoperirea celui de-al treila cadavru.Anchetatorii…

- UPDATE 10.45: SCENARIU… Narcisa, concubina lui Zoro, a fost cea care a “ciripit” in fața anchetatorilor despre femeia omorata anul trecut, in luna august. Ea a fost cea care a dat amanunte importante despre modul in care s-a produs oribila crima și a indicat inclusiv locul unde a fost aruncata victima.…

- Caz halucinant in Vaslui! Inca un cadavru a fost gasit in aceeași localitate in care se afla și trupul neinsuflețit al barbatului, ascuns intr-un geamantan. Polițiștii fac cercetari, dupa șirul de morți suspicioare din Pungești. Iata ce se știe despre aceasta tragedie!

- Polițiștii au identificat barbatul gasit ucis și abandonat intr-un geamantan pe un drum satesc. Victima avea 36 de ani și era din localitatea Oncești, județul Bacau. Principalii suspecți, un barbat de 32 de ani și partenera sa de 27 de ani, ambii din localitatea Pungești, au fost prinși marți seara…

- Momente socante intr-o micuta localitate din județul Vaslui. Politistii au gasit trupul unui barbat abandonat intr-un geamantan pe marginea drumului din satul Pungești. Este vorba despre cadavrul unui barbat in varsta de 50 de ani. Corpul, in stare de putrefactie Cadavrul a fost preluat de polițiști…

- Deputatul PNL Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatații care a batjocorit memoria celor uciși sau morți in timpul „pandemiei” ordonand inmormantarea lor goi, in saci negri de plastic, și fara posibilitatea de a fi nici macar atinși de rude, a fost racolat de Securitate inca de pe bancile școlii. Conform…