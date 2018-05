Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Statele Unite a fost gasit nevinovat, miercuri, dupa ce a stat 17 ani in spatele gratiilor pentru o crima pe care nu a comis-o. In momentul in care a aflat ca va avea cazierul curat, barbatul a strans, in lacrimi, mainile judecatoarei și i-a mulțumit. John Bunn (41 de ani) avea doar 14…

- Scaderea preturilor la titei in 2014 a sprijinit cresterea economiei americane, motiv pentru care presedintele Donald Trump sustine ca nu va accepta „majorarea artificiala” a cotatiilor la titei, insa economistii spun ca impactul economic nu va fi la fel ca in trecut, relateaza Bloomberg.…

- Vanzarile pentru cantecele DJ-ului Avicii au crescut cu 6.000 la suta in Statele Unite, in numai 24 de ore dupa moartea acestuia. La mare cautare a fost in continuare cel mai cunoscut cantec al sau, “Wake Me Up!”. In ce priveste vanzarile pentru albumele DJ-ului, acestea au crescut mai mult, cu pana…

- Italianul Bruno Sammartino, o legenda a wrestlingului mondial, s-a stins din viata la 82 de ani, la Pittsburgh, Statele Unite, a anuntat World Wrestling Entertainment (WWE).Nascut in 1935, la Pizzoferrato (Italia), Sammartino a detinut centura timp de opt ani consecutiv fiind, potrivit WWE, ''cel mai…

- Statele Unite si Marea Britanie au acuzat o grupare de hackeri sustinuta de guvernul rus ca au infectat calculatoare din intreaga lume in cadrul unei campanii de spionaj cibernetic care a avut ca tinta agentiile guvernamentale, afacerile si operatori de infrastructura, scrie Reuters.

- Primul avion care transporta diplomati rusi expulzati din Statele Unite ca urmare a otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal a sosit duminica pe aeroportul Vnukovo din Moscova, informeaza AFP. Avionul, un Il-96, transporta 46 de diplomati rusi si familiile lor, potrivit agentiei…

- Tomasz Komenda este un polonez care a petrecut 18 ani in spatele gratiilor, fara sa fie vinovat de fapta pentru care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Joi, instanța a decis sa il elibereze pe barbat, dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca acesta nu ar fi putut comite fapta…

- Avocatul Veysel Ok a confirmat eliberarea clientului sau, iar diplomatia de la Berlin a precizat: "Trebuie sa asteptam si sa vedem cand se va intampla acest lucru, in urmatoarele ore". "In sfarsit! Corespondentul Die Welt Deniz Yucel va fi liber, dupa ce a fost retinut in Turcia de peste un an",…