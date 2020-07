Experții au descoperit un nou monument preistoric in apropierea celebrului Stonehenge, format din șanțuri adinci, scrie The Guardian. Monumentul circular a fost descris drept cea mai mare structura preistorica descoperita pina acum in Marea Britanie, scrie digi-world.tv. In urma cu 4.500 de ani, comunitațile neolitice ce au construit Stonehenge se pare ca au sapat și șanțurile adinci pentru a form