A fost găsit bărbatul-insecticid: omoară cu gazele sale intestinale țânțari aflați la 6 metri distanță Un barbat susține ca ucide țanțari folosindu-și gazele intestinale. O firma ar urma sa-i studieze flatulența pentru a scoate pe piața un produs insecticid, arata publicația britanica Mirror, potrivit Mediafax. Joe Rwamirama, in varsta de 48 de ani, din Kampala, Uganda, susține ca poate ucide insecte aflate chiar și la șase metri distanța eliberand gaze intestinale. In plus, ugandezul spune ca ar fi fost angajat de o companie care i-a cerut ajutorul pentru a dezvolta o substanța insecticida pe care sa o scoata pe piața. ”Mananc la fel ca toata lumea, dar nicio insecta nu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

