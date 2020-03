Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a judecat sambata, in sedinta nepublica, propunerea procurorilor DNA de prelungire a arestului la domiciliu in cazul medicului Mircea Beuran, care este cercetat de DNA pentru luare de mita 10.000 de euro pentru a dirija un post in spital pentru o denuntatoare interesata.Concret,…

- Consilierii locali municipali au aprobat proiectul de servicii sociale si socio medicale pentru persoanele varstnice din municipiul Constanta, precum si regulamentul de organizare si functionare a acestui serviciu social. Valoarea totala a proiectului este de 2.783.928,41 de lei inclusiv TVA , din care…

- Șase persoane autoizolate la domiciliu, dupa ce s-au intors din Italia, au solicitat, marți, hrana și apa de la Primaria Suceava, iar miercuri, patru persoane au apelat la acest ajutor, a declarat primarul de Suceava, Ion Lungu, in conferința de presa. Lungu a spus ca in municipiul Suceava se ...

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- Direcția de Sanatate Suceava a transmis, la ora 15.00, ca la nivelul județului Suceava, 375 de persoane sunt monitorizate la domiciliu fara simptomatologie specifica noului coronavirus, cu 52 in plus fața de raportarea de la ora 9.00 din aceasta dimineața. 211 persoane au calatorit in zonele de risc,…

- Prefectura Argeș a actualizat situația privind masurile ce se impun impotriva coronavirusului. In județul nostru sunt 147 persoane izolate la domiciliu. Alți 7 argeșeni se afla in carantina la București. Potrivit datelor furnizate de Prefectura Argeș sambata se aflau in carantina la București 7 argeșeni.…

- In noaptea de joi spre vineri, patru prieteni si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau a fost spulberata de un TIR, iar apoi, strivita de un parapet de beton. Victimele au varste cuprinse intre 20 si 30 de ani!

- A fost panica degeaba in Romania. Barbatul din Gorj confirmat cu COVID – 19 este „sanatos”, dar este purtator al virusului si nu primeste tratament, iar dupa ce doua teste consecutive vor fi negative, el va fi trimis la domiciliu, a declarat medicul Adrian Streinu Cercel.„Persoana este ok,…