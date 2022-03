Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu, președintele celor de la CSU Craiova, are ambiții mari pentru echipa sa inaintea finalului de sezon. In ciuda faptului ca oltenii au 7 victorii consecutive in Liga 1, Carțu nu este inca mulțumit și ii transmite lui Laurențiu Reghecampf sa faca tot posibilul sa termine pe locul 2 in play-off…

- CSU Craiova s-a impus categoric in primul meci din play-off, scor 3-0 impotriva celor de la FC Argeș. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor a analizat eșecul echipei sale și l-a criticat dur pe Iasmin Latovlevici pentru cartonașul roșu primit. „Cand pierzi cu 3-0 nu e tocmai confortabil. Am vorbit…

- FC Argeș s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 2-1, și s-a calificat in-extremis in play-off. Portarul moldovenilor, Eduard Pap, a vorbit la final despre ratarea obiectivului. In play-off vor participa: CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova, FC Voluntari, Farul și FC Argeș. „E un dezastru! Nu imi imaginam…

- Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CSU Craiova, a avut o ieșire nervoasa cand a fost intrebat despre șansele la titlu ale echipei sale. Reacția antrenorului oltenilor vine dupa declarațiile facute de Dan Petrescu dupa meciul Voluntari - CFR (0-1), in care tehnicianul ardelenilor spunea ca…

- CSU Craiova - CFR Cluj 1-1 | Accidentat, Elvir Koljic (26 de ani, atacant) a ieșit de pe teren in minutul 73. Cateva zeci de secunde mai tarziu, Ștefan Baiaram (19, extrema stanga) a suferit și el o accidentare urata. La 1-0 pentru oaspeți, cand Craiova avea mai mare nevoie de omul ei #1 de atac, Koljic…

- La initiativa Federatiei Romane de Baschet, echipele participante la turneul Final Four al Cupei Romaniei - Craiova 2022 vor dona premiile in bani unor cazuri umanitare sau sociale din comunitatea pe care o reprezinta.Castigatoarea trofeului va primi 5.000 euro, finalista - 4.000 euro, in vreme ce invinsele…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova și-au facut treaba de minune sambata dupa masa, in Polivalenta din Banie. Trupa lui Lucian Zlotea și-a propus cele trei puncte din duelul cu „U“ Cluj, iar victoria categorica a venit dupa 25-17, 25-20, 25-21. In urma acestui succes, oltencele au urcat doua poziții in…

- Adrian Mutu (42) este favorit sa preia postului de selecționer al primei reprezentative, urmand a avea o serii de discuții decisive cu șefii FRF. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre Adrian Mutu și spune ca fostul antrenor de la FC Voluntari, Al Wahda U23, Romania U21 și FCU Craiova…