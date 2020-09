Stiri pe aceeasi tema

- Un hoț a reușit sa fure în plina zi o colecție de timbre și de caligrafie estimata la 435 milioane de euro, în Hong Kong, relateaza AFP.Hoțul a reușit sa patrunda în apartamentul colecționarului chinez Fu Chunxiao, într-un bloc de 16 etaje din cartierul Kowloon, de unde…

- Prețul unui Ferrari Monza SP2 pornește de la 1,6 milioane de euro și poate depași 2 milioane. Mașina are motor de 6,5 litri, dezvolta 800 de cai putere și prinde 100 km/ora in 2,9 secunde. O "furie" cu doua locuri, mașina a fost produsa in circa 500 de exemplare, iar printre cei care au unul se numara…

- CARAȘ-SEVERIN – „Cu ajutorul camerelor cu senzori, am reusit sa surprindem o femela de lup cu șase pui… In funcție de zona și de hrana oferita, marimea teritoriului unei familii de lupi este de circa 150-350 de kilometri patrati. Diversitatea mare a faunei din Parcul National Semenic-Cheile Carasului…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anuntat vineri un plan pentru testarea universala a cetatenilor impotriva coronavirusului, in incercarea de a depista cazurile asimptomatice, relateaza DPA. Intr-o conferinta de presa, Lam i-a indemnat pe locuitorii din Hong Kong sa participe la aceasta…

- „Avem și acum in derulare proiecte mari, de anvergura care ne-au ajutat pe timp de criza”, a marturisit Gavril Mureșan, directorul Electroplast. Acesta a recunoscut ca in urma cu 12 ani, compania a trecut prin momente extrem de dificile. Cum a reușit sa supraviețuiasca: „Criza din 2008-2010 ne-a cutremurat…

- Primarul comunei Naruja, Grigore Mihaeș, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de asfaltare a drumului comunal din Poiana Stroii. Acesta a amintit ca a reușit sa finalizeze și lucrarile de reabilitare a școlilor din localitate. „Am reușit sa asfaltam și in Poiana Stroii, administrația comunei noastre…

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a precizat ca astazi va fi reincarcat instalatia si sistemul va functiona din nou. "Din nefericire, CET Sud, care apartine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie mai multe zone si a oprit alimentarea cu apa calda. Dar sunt probleme cu alimentarea…

- Un cabinet stomatologic din Cluj-Napoca a fost calcat de hoți la inceputul acestei luni. In urma unor percheziții efectuate azi au fost reținuți patru suspecți. Articolul FOTO – Hoții au dat lovitura intr-un cabinet stomatologic din Cluj-Napoca. Aparatura furata de 70.000 de euro apare prima data in…