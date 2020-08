A fost fotografiată o explozie cosmică colosală Cu ajutorul observatorului cu raze X, specialiștii au reușit sa fotografieze o explozie echivalenta cu aproximativ 10 milioane de trilioane de bombe cu hidrogen. NASA a aratat o explozie spațiala de o putere colosala. Neobișnuita fotografie a aparut pe pagina oficiala de Instagram a departamentului. In imagine este imprimata explozia sistemului stelar dual V745 Sco. Este se afla la 25.000 de ani l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cântarețele la moda în rândul tinerilor, iar pe pagina personala de Instagram are 2.5 milioane de urmatori. Ajunsa la 31 de ani, Antonia are mare grija de corpul ei, iar ultima postare este o dovada clara în acest sens. Pe numele întreg Antonia Clara…

- CHIȘINAU, 5 aug - Sputnik. Ministrul moldovean de Externe, Oleg Țulea, a transmis in seara zilei de 4 august un mesaj de compasiune adresat omologului sau libanez, Charbel Wehbe. “Din numele Republicii Moldova, transmitem condoleanțele familiilor indurerate și recuperare grabnica celor raniți…

- Fabuloasele Diana Enciu și Alina Tanasa sunt cunoscute de o țara intreaga, cele doua tinere avand impreuna peste 300.000 de fani pe Instagram și fiind totodata și printre primele influencerițe din Romania.

- Madonna a dezvaluit ca a fost amendata de Guvernul rus cu 1 milion de dolari dupa un concert pe care diva l-a susținut in orașul Sankt Petersburg. Vedeta americana, in varsta de 61 de ani, a publicat pe contul sau de Instagram o amintire din timpul concertului pe care l-a susținut in 2012 la Sankt...…

- Micile atacuri nu au intarziat sa apara dupa ce s-a aflat ca vedeta a luat parte la o petrecere mondena. "Cum a fost la petrecerea cu peste 100 de persoane? Cum sta treaba cu Covidul, doar la TV esti foarte vehementa cu cine nu respecta regulile. Ciudat.". "E bine cu Covidul dupa paranghelia de la…

- ”La E.ON, actionam in conformitate cu valorile esentiale, cum ar fi respectul, diversitatea si toleranta. Ne opunem expres si hotarat rasismului, instigarii la ura si discriminarii. De asemenea, asteptam aceasta atitudine clara din partea partenerilor nostri. In acest context, consideram ca este responsabilitatea…

- „A aniversat 71 de ani și arata in continuare de 30”, scrie London Evening Standard. Intrebata de un fan cum de are un abdomen atat de plat, Vera Wang a oferit un raspuns care face ocolul internetului:„Munca, somn, un cocktail cu vodca, nu prea mult soare. Nu sunt o fana impatimita a exercițiilor fizice,…