A fost finalizat în sfârșit studiul de fezabilitate pentru viitorul stadion „Dan Păltinișanu”. Cât va costa construcția Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru noul stadion care va fi construit pe locul actualului „Dan Paltinișanu” din Timișoara. CJT a primit documentația aferenta studiului de fezabilitate in ultimele zile ale anului trecut, cu noua luni intarziere fața de termenul stabilit. Chiar și așa, orice lucrare, inclusiv […] Articolul A fost finalizat in sfarșit studiul de fezabilitate pentru viitorul stadion „Dan Paltinișanu”. Cat va costa construcția a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

