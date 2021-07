Stiri pe aceeasi tema

- O insula din Pacific a vandut circa 2.200 de „pasapoarte de aur” inclusiv unor afaceristi rusi sau indivizi cautati de politie ori politicieni corupti care nu pot intra altfel in Uniunea Europeana sau Marea Britanie, dezvaluie o ancheta realizata de The Guardian.

- Elicopterul Black Hawk care a aterizat forțat joi dimineața in Piața Charles de Gaulle a pierdut brusc din altitudine deasupra Pieței Victoriei și a reușit sa se redreseze deasupra bulevardului Aviatorilor, pilotul ridicand puternic botul aeronavei pentru a stabiliza aeronava deasupra solului. Din imaginile…

- Militarul, al carui nume nu a fost facut public, sarise dintr-un avion in cadrul unui exercițiu Halo - High Altitude Low Opening (Salt de la mare altitudine cu deschidere a parașutei la doar cateva sute de metri de sol), o tehnica folosita de forțele speciale, relateaza HotNews.ro . El a pierdut, insa,…

- J Hotel Shanghai Tower pretinde a fi cel mai inalt hotel din lume. Hotelul J ocupa etajele superioare ale Shanghai Tower - care, cu 632 metri este cea mai inalta cladire din toata China, scrie CNN. J are 165 de camere, dintre care 34 sunt apartamente. Exista un serviciu de majordom personal…

- Un barbat de 82 de ani din orașul spaniol A Estrada a decis sa construiasca o banca pe care sa se odihneasca in timpul plimbarilor lor zilnice soția lui in varsta de 79 de ani, care sufera de artrita, informeaza The Guardian.

- Toate persoanele vaccinate vor putea intra pe teritoriul Spaniei, a doua destinatie turistica mondiala inaintea pandemiei, incepand din 7 iunie, a anuntat vineri, 21 mai, seful guvernului Pedro Sanchez, citat de AFP, potrivit Agerpres. „Incepand din 7 iunie, toate persoanele vaccinate si familiile lor…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Vom restabili…

- Un nou studiu a dezvaluit ca emisiile uriașe de gaze cu efect de sera ale umanitații subțiaza stratosfera. Cercetatorii au descoperit ca grosimea stratului atmosferic s-a redus cu 400 de metri, incepand cu anii 1980, și se va subția cu inca un kilometru pana in 2080, potrivit The Guardian.Specialiștii…