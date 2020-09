A fost filmată distrugerea unui munte ca urmare a alunecării de pămînt La cariere de carbune Kara-Keche din Kirgizstan au avut loc alunecari de teren. Potrivit datelor preliminare, volumul pamintului alunecat a constituit 900 de mii de metri cubi, victime nu sint, informeaza Kloop.kg. Alunecarile de teren au blocat albia riului Kara-Keche, au distrus liniile electrice și au blocat parțial drumul spre Dișcani-Kara-Keche. Kara-Keche este considerat unul dintre ce Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

